Coronavirus, in provincia di Cremona 28 morti in un giorno

CREMONA (18 marzo 2020) - Altri 28 morti a causa del Coronavirus in provincia di Cremona. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi il nostro territorio ha perso 198 persone (di cui 141 uomini, età media 78,6 anni). I contagiati da Covid-19 hanno raggiunto quota 2.167 contagiati, 94 casi in più rispetto a ieri.

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 3993/4305 +312

BS 3300/3784 +484

CO 256/286. + 30

CR 2073/2167 +94

LC 440/466 +26

LO 1418/1445 +27

MB 376/401 +25

MI 2326/2644 +318

MN 465/514 +49

PV 884/978 + 94

SO 74/75 + 1

VA 234/265 +31

e 383 in corso di verifica

I casi nei comuni della provincia di Cremona

ACQUANEGRA CREMONESE 16

AGNADELLO 12

ANNICCO 22

AZZANELLO 5

BAGNOLO CREMASCO 17

BONEMERSE 18

BORDOLANO 8

CALVATONE 7

CAMISANO 5

CAMPAGNOLA CREMASCA 3

CAPERGNANICA 6

CAPPELLA CANTONE 5

CAPPELLA DE' PICENARDI 2

CAPRALBA 3

CASALBUTTANO ED UNITI 20

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 2

CASALETTO CEREDANO 5

CASALETTO DI SOPRA 2

CASALETTO VAPRIO 9

CASALMAGGIORE 62

CASALMORANO 13

CASTEL GABBIANO 2

CASTELLEONE 88

CASTELVERDE 49

CASTELVISCONTI 1

CELLA DATI 1

CHIEVE 9

CICOGNOLO 6

CINGIA DE' BOTTI 2

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 5

CORTE DE' FRATI 17

CREDERA RUBBIANO 10

CREMA 227

CREMONA 693

CREMOSANO 6

CROTTA D'ADDA 4

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 5

DEROVERE 1

DOVERA 11

FIESCO 10

FORMIGARA 5

GABBIONETA BINANUOVA 11

GADESCO PIEVE DELMONA 7

GENIVOLTA 7

GERRE DE' CAPRIOLI 9

GOMBITO 3

GRONTARDO 6

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 7

GUSSOLA 14

ISOLA DOVARESE 4

IZANO 9

MADIGNANO 14

MALAGNINO 12

MARTIGNANA DI PO 11

MONTE CREMASCO 7

MONTODINE 17

MOSCAZZANO 5

MOTTA BALUFFI 5

OFFANENGO 45

OLMENETA 5

OSTIANO 15

PADERNO PONCHIELLI 13

PALAZZO PIGNANO 6

PANDINO 48

PERSICO DOSIMO 32

PESCAROLO ED UNITI 6

PESSINA CREMONESE 2

PIADENA DRIZZONA 6

PIANENGO 18

PIERANICA 4

PIEVE D'OLMI 10

PIEVE SAN GIACOMO 6

PIZZIGHETTONE 58

POZZAGLIO ED UNITI 7

QUINTANO 7

RICENGO 4

RIPALTA ARPINA 10

RIPALTA CREMASCA 22

RIVAROLO DEL RE 6

RIVOLTA D'ADDA 5

ROBECCO D'OGLIO 5

ROMANENGO 22

SALVIROLA 3

SAN BASSANO 11

SAN DANIELE PO 8

SAN GIOVANNI IN CROCE 6

SAN MARTINO DEL LAGO 3

SCANDOLARA RAVARA 9

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 8

SERGNANO 20

SESTO ED UNITI 14

SOLAROLO RAINERIO 9

SONCINO 22

SORESINA 87

SOSPIRO 21

SPINADESCO 13

SPINEDA 4

SPINO D'ADDA 9

STAGNO LOMBARDO 13

TICENGO 2

TORLINO VIMERCATI 1

TORRE DE' PICENARDI 5

TORRICELLA DEL PIZZO 1

TRESCORE CREMASCO 8

TRIGOLO 15

VAIANO CREMASCO 14

VAILATE 13

VESCOVATO 22

VOLTIDO 1