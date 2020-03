Coronavirus, in Lombardia 319 morti in un giorno

MILANO (18 marzo 2020) - In Lombardia sale a 1.959 il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia, dunque 319 più di

ieri: a fornire il dato è stato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera che in diretta Facebook ha sottolineato che sono 17.713 i positivi, 7.285 ricoverati, 924 persone in terapia intensiva. Quello dei decessi dunque è il dato in maggior crescita, mentre rallentano gli aumenti di tutte le altre voci.

Nel dettaglio ieri/oggi