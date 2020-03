Coronavirus, a Cremona controllate 1.073 persone e 1.019 attività: tre denunce

CREMONA (18 marzo 2020) - "I vigili hanno fermato 1073 persone e 3 sono state denunciate all’autorità giudiziaria, hanno fatto verifiche in 1.019 attività commerciali, artigianali e pubblici, hanno controllato situazioni di aggregazione specialmente nei parchi pubblici e spostamenti sugli autobus". Lo ha detto il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, in un messaggio su Facebook nel quale ha rinnovato il richiamo alla responsabilità.

"I controlli ci sono ma non possiamo essere ovunque e in ogni momento. I dati dei contagi sono in aumento. Occorre che cresca la responsabilità dei cittadini: ogni uscita di casa è rischiosa per voi e per gli altri. Ne va della salute di tutti. State a casa" ha ribadito il primo cittadino.