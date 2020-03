La Trebbiatrice Grumellese compie 100 anni

GRUMELLO (19 marzo 2020) - Oggi il calendario ricorda un anniversario prestigioso per Grumello: i cento anni della storica Trebbiatrice Grumellese. La società cooperativa con sede lungo la strada provinciale 48 (all’inizio del centro abitato per chi arriva da Roggione) è nata il 19 marzo 1920. Da un secolo rappresenta un valido alleato per gli agricoltori del piccolo borgo. Oggi sotto la sua bandiera ne raggruppa una cinquantina, tutti piccoli proprietari.

A guidarli, con il piglio e l’entusiasmo di chi ha cancellato le parole riposo e ritiro dal suo vocabolario, è Luigi Tantardini, grumellese doc, da sempre innamorato del suo paese, che ha guidato anche come sindaco per tanti anni. «La nostra società è sempre stata un fiore all’occhiello per Grumello – ricorda il presidente – e con il passare del tempo, grazie alla tenacia e alla competenza di soci e dirigenti, è rimasta attenta alle nuove esigenze tecnologiche e del mercato, ricorrendo, quando necessario, anche alla modifica dell’oggetto sociale dello statuto per rendere possibile nuove attività, come la presa in carico dei terreni dei soci da coltivare in affitto (circa 100 ettari) e l’istallazione sul tetto della struttura i pannelli fotovoltaici (139 kwp); agli inizi degli anni ottanta è stata raddoppiata l’area coperta e sono stati installati due moderni essiccatoi a ciclo continuo con le relative attrezzature ed una moderna pesa di grande portata».

Prosegue Tantardini: «Stiamo vivendo un clima di incertezza e pessimismo per le crescenti difficoltà gestionali che hanno cambiato non poco il sistema agricolo». La vitalità dei soci, però, non manca e l’obiettivo resta quello di non interrompere un’attività che ha sempre riempito di orgoglio la gente di Grumello.

