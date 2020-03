Comune sicuro e senza più barriere, partiti i lavori

FIESCO (19 marzo 2020) - Addio barriere architettoniche e municipio accessibile a tutti. Sono partiti, dentro e fuori il palazzo comunale, i lavori finalizzati alla creazione di un ascensore esterno, piattaforma che permetterà ai portatori di handicap, agli anziani e in generale a chiunque intenda risparmiarsi due rampe di scale, di raggiungere direttamente e senza disagi gli uffici al primo piano.

La posa dell'elevatore rappresenta l’intervento principale tra quelli messi in cantiere dall’amministrazione ma, sempre in quell'area, ne seguiranno altri. «E’ in programma una sistemazione completa di tutto il piazzale – spiega il sindaco Giuseppe Piacentini - che comprende il riordino delle aiuole e il rifacimento dei parcheggi. In questo momento stiamo procedendo solo con i lavori relativi all’ascensore ma un po’ per volta li avvieremo tutti».

Sempre al municipio, ma in questo caso all’interno dell’edificio, inizierà anche la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo dell’impianto elettrico. Al posto dei gradini, infine, sarà realizzato uno scivolo davanti all’ingresso principale del Comune.

