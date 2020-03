Coronavirus, Vivi Castelvetro propone misure per le famiglie

CASTELVETRO (18 marzo 2020) - Vivi Castelvetro, gruppo di lavoro a supporto dei consiglieri comunali di minoranza, esprime una profonda preoccupazione per la situazione di emergenza sanitaria e chiede all’amministrazione che attui il più possibile un confronto con i consiglieri di minoranza in modo da valutare l’opportunità di dar seguito, con un provvedimento immediato, alle seguenti proposte: l’azzeramento per le famiglie della quota fissa della scuola materna e dell’asilo nido per il periodo di astensione della frequenza dei bambini; l’azzeramento della spesa per il servizio di trasporto scolastico per analogo periodo; la sospensione del pagamento dei tributi locali e la riduzione degli stessi per le imprese obbligate alla chiusura forzata in proporzione alla durata di inattività.

I consiglieri Paola Baroni, Maura Gandolfi, Ugo Barbieri e Andrea Bricchi chiedono inoltre all’amministrazione di informare la cittadinanza in merito alla situazione sanitaria presso l’Istituto Emilio Biazzi al fine di tranquillizzare il più possibile i familiari dei pazienti ricoverati e il personale, che con spirito di sacrificio e generosità opera nella struttura. In particolare si richiedono informazioni in merito a: adozione delle misure di sicurezza sanitaria specifiche Covid-19 necessarie a prevenire il contagio all’interno della struttura con idonei dispositivi di protezione individuale; disponibilità di apparecchiature per far fronte ad eventuali emergenze da Covid-19; situazione generale attuale della salute degli operatori e degli ospiti; modalità di informazione dei parenti che al momento non possono effettuare visite ai propri cari.

