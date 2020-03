Coronavirus, Cremona: operativo da venerdì l'ospedale da campo

CREMONA (18 marzo 2020) - Sarà operativo da venerdì il primo ospedale da campo allestito in Italia per l’emergenza Coronavirus. Si tratta di quello che si sta completando nel parcheggio dell’ospedale di Cremona, una delle zone più critiche per il contagio. Lo ha spiegato Kelly Sutter, direttore sanitario della struttura messa a disposizione da Samaritan's Purse. Dopodomani saranno operativi i primi posti letto per accogliere i pazienti Covid19. A regime la struttura, composta da 15 tende, avrà 60 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori fra medici di primo e secondo livello e sanitari.