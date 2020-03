Coronavirus, controlli su 1.197 persone: denunciati 247 cittadini

CREMONA (18 marzo 2020) - Sono a tutt’oggi 1.197 le persone sottoposte dai militari dell’Arma, impegnati ormai da più di una settimana in tutta la provincia, al controllo ed alla verifica del rispetto delle rigide disposizioni del DPCM per il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Gli accertamenti dei Carabinieri su strada hanno portato al deferimento in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica di 247 cittadini, in due casi è stato accertato anche il reato di false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale e/o false dichiarazioni sull’identità, mentre salgono a 150 gli accessi in esercizi pubblici con il riscontro di otto violazioni da parte dei titolari, con anche la contestazione di sanzioni amministrative per cinque di essi.

Nell’ottica dei controlli agli esercizi commerciali, i militari del Comando Stazione di Soresina nel pomeriggio di ieri, durante l’accesso in uno di essi nel comune di Genivolta, ne deferivano la titolare per la somministrazione di bevande alcoliche a quattro avventori presenti all’interno del locale, tutti denunciati per la violazione delle disposizioni in atto.

