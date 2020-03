Il Comune lancia la campagna «Ciao nonno come stai?»

CREMONA (18 marzo 2020) - Le persone anziane sono le più colpite dall’emergenza derivante dal contagio del coronarivus Covid-19. A loro soprattutto è rivolto l'invito a restare a casa. Il Comune, in collaborazione con l'AUSER, con realtà dell'associazionismo e attraverso l'iniziativa CremonAiuta, grazie alla quale molto cittadini, soprattutto giovani, hanno dato la loro disponbilità, si è già attivato per dare un supporto e rispondere a quelle che sono le esigenze quotidiane. Attraverso questa rete è possibile intercettare il bisogno di tante persone anziane che sono sole o che si trovano senza il sostegno dei propri famigliari a causa del contagio.

Oltre a questa importante forma di supporto, realizzata in stretto accordo con i Servizi Sociali, è necessario che gli anziani, in questo particolare frangente, non si sentano soli, esclusi da ogni rapporto sociale. Per questo motivo il Comune ha deciso di lanciare la campagna «Ciao nonno come stai?» , invitando ognuno a fare la propria parte, telefonando ad una persona anziana che si conosce e che vive da sola, per starle vicino, farle compagnia perché non si senta abbandonata. Un modo semplice ma efficace per non interrompere quelle relazioni sociali così importanti per tenere salda ed unità la nostra comunità.

