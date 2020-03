Coronavirus, via ai lavori per montare l'ospedale da campo

CREMONA (18 marzo 2020) - E' entrata nel vivo la missione in Italia della Ong americana Samaritan's Purse che consentirà in brevissimo di avere un ospedale da campo montato nel parcheggio dell'Ospedale Maggiore di Cremona. L’ospedale da campo, che dovrebbe essere allestito in meno di 48 ore e già domani potrebbe essere pronto, avrà 68 posti letto, di cui 8 di terapia intensiva. È interamente autosufficiente e pagato dalla Ong evangelica Usa.

