Le bocce in lutto per Scazzoli: «Era una colonna»

CREMONA (18 marzo 2020) - Il Bocciodromo comunale è stata la sua seconda casa. Anzi, del palazzetto immerso nel verde, non lontano dal Po, era una colonna. Ed è stato l’anima del Comitato.

Il Coronavirus si è portato via Benito Scazzoli, 84 anni, gli ultimi cinquanta dedicati, da segretario, ad organizzare, disporre, lui su, in ufficio, mentre giù, i bocciofili cremonesi si cimentavano sulle piste.

Quando l’emergenza sanitaria sarà finita e potrà tornare in pista al Bocciodromo, Germana Cantarini, pluricampionessa e attuale Ct della Nazionale, ora chiusa in casa, il primo tiro lo dedicherà a Scazzoli. «Alzerò lo sguardo verso la segreteria».

Sono ore di dolore in quel mondo che gira attorno ad un pallino e alle bocce, sport difficilissimo, il gioco più antico che c’è.

«Sono rimasta malissimo, quando ho saputo della morte di Benito, non ce lo aspettavamo - racconta Germana Cantarini —. Ho un bellissimo ricordo di Benito, perché io lo conosco sin da piccola, da quando ho iniziato a giocare alle bocce . Lui è sempre stato nel Comitato di Cremona . Anche i miei genitori lo hanno conosciuto. Il mio papà William purtroppo non c’è più. Benito ha conosciuto, soprattutto, la mia mamma Elena da quando erano bambini, perché abitavano a Sant’Ambrogio, erano vicini di casa. C’è sempre stato un grande affetto. Non lo dimenticherò mai». I ricordi si accavallano. «Quando mi vedeva dopo le mie vittorie, gioiva sempre e mi diceva ‘Sei sempre tu la più forte’. Aveva sempre questa battuta. Ci mancherà tantissimo, aveva un sorriso per tutti, una parola dolce per tutti. Era proprio un buono. Mi permetta di aggiungere una riflessione. Non sono d’accordo quando si dice ‘Erano anziani’, sui social lo scrivono, ma io non lo accetto, perché un anziano ha diritto alla vita come l’abbiamo noi».

