Fontana ringrazia per la generosità la Finarvedi

CREMONA (18 marzo 2020) - Il cavalier Giovanni Arvedi, già socio fondatore dell’associazione #unitiperlaprovinciadicremona attraverso la Fondazione Arvedi Buschini - ha scelto di dare un ulteriore impulso alla sua generosità offrendo l’ospitalità completa a tutti i medici, ai tecnici e agli infermieri arrivati dagli Stati Uniti per realizzare e gestire l’ospedale da campo allestito nel parcheggio del Maggiore.

«Ho parlato oggi al telefono con il cavaliere Giovanni Arvedi per manifestargli una volta di più la gratitudine per il lavoro che svolge a vantaggio della sua comunità e quindi per tutti noi lombardi». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilo Fontana spiegando che «con la sua Finarvedi si è fatto carico dell’intero onere relativo alla permanenza per tre mesi a Cremona dell’équipe di 60 persone, tra medici, infermieri e tecnici provenienti dagli Stati Uniti, che opereranno all’interno dell’Ospedale da campo dotato di 60 posti letto e 8 posti di terapia intensiva».

L’ospedale sarà a giorni allestito dalla Ong «Samaritan’s Purse» (Il Buon Samaritano) nel parcheggio antistante l’ospedale Maggiore di Cremona. Il personale, che in parte è giunto ieri in serata, sarà ospitato pertanto presso l’albergo Continental di Cremona, senza oneri aggiuntivi per la Ong «cui va il ringraziamento e la riconoscenza di tutti noi». Un’ulteriore testimonianza di come Cremona stia affrontando l’emergenza anche grazie alla generosità di molte persone che si stanno attivando per fornire più aiuto possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO