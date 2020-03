È morto Sozzi, comunità cremonese in lutto

CASALBUTTANO (18 marzo 2020) - «Io fino a cent’anni non me ne voglio andare. Decido io quando andarmene». Lo ha detto e ridetto, negli anni. E lo ha ripetuto ancora una decina di giorni fa, poi più nulla. E da lì, i suoi figli hanno capito che si stava lasciando andare. «Aveva mollato la sua fibra». Giuseppe Sozzi aveva 92 anni. È morto lunedì sera nella sua abitazione, a Cremona. Ha dedicato la vita all’agricoltura, nella cascina Casarosio. È stato presidente della Latteria di Casalbuttano e ha guidato, per due mandati, il sindacato dei pensionati della Libera Associazione Agricoltori. Lascia quattro figli: Ave, Francesco, Giandomenico e Alberto.

