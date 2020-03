Castelvetro, centro a nuovo

CASTELVETRO (18 marzo 2020) - Il 2020 è l’anno del nuovo centro storico, grazie al maxi progetto di rigenerazione urbana che potrà presto entrare nel vivo e trasformare il cuore di Castelvetro dando finalmente al paese un vero fulcro. Il Comune ha appena liquidato gli incarichi di progettazione affidati a professionisti che, nei mesi scorsi, hanno raccolto idee e desiderata di popolazione e cittadini. Il risultato è un piano che prevede una rivoluzione di via Roma e degli spazi adiacenti, che saranno appunto trasformati in luoghi di ritrovo, aree verdi, percorsi protetti e con una viabilità più sicura. Stando ai programmi, salvo intoppi burocratici o rinvii causati dall’emergenza sanitaria in corso, i cantieri dovrebbero cominciare durante l’estate e come noto saranno finanziati con circa un milione e 200 mila euro di cui 838 mila provenienti da contributo regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO