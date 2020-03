Coronavirus, la Protezione Civile all'Aereoporto di Verona per l'Ospedale da campo

CREMONA (17 marzo 2020) - E' partita da poco alla volta dell'aeroporto di Verona la colonna mobile della Protezione Civile di Cremona, con 11 volontari, per il ritiro della struttura e del materiale dell'Ospedale della Ong americana Samaritan’s Purse, che verrà montato presso l'Ospedale di Cremona. Dal territorio sono partite quindi le nostre Associazioni di PC, Assne Il Grifone - Soncino e GC San Marco - Casaletto Ceredano.

Al contempo il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, ha commentato i dati odierni relativi al nostro territorio relativamente alla diffusione del Coronavirus: "I casi accertati nel nostro territorio sono passati, tra ieri e oggi, da 1881 a 2073. Non dobbiamo, quindi, assolutamente mai abbassare la guardia e rispettare scrupolosamente quanto ci hanno prescritto e rimanere a casa. Ricevo ogni giorno, insieme al Vice Presidente Rosolino Azzali, telefonate dai colleghi Sindaci per le tante difficoltà che si incontrano a livello locale, soprattutto nel reperimento di DPI (dispositivi protezione individuale - ndr). Ci siamo attivati anche con la nostra Protezione Civile, nella ricerca di tali dispositivi presso alcune ditte fornitrici e siamo in attesa di aggiornamenti, mentre alcune indicazioni di prime disponibilità le abbiamo già dirottate e sulla base delle segnalazioni che ci sono giunte nei giorni scorsi". Ha concluso Signoroni: "La nostra è una battaglia contro il tempo, ma insieme ne usciremo".

