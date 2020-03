«Uniti per la provincia di Cremona» fa breccia nei cuori: raccolti finora 634 mila euro

CREMONA (16 marzo 2020) - L'Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» sta facendo breccia nei cuori. La partita della solidarietà non lascia indifferenti: raccolti finora 633.648,89 euro ossia 274.637,89 euro in più rispetto a ieri.

La prima risposta delle associazioni di categoria cremonesi è arrivata in tempi davvero brevi. Ciascuna ha attivato le proprie conoscenze per scandagliare ogni angolo del Pianeta. «L’unione fa la forza» e grazie ai molteplici e differenziati contatti che hanno i presidenti Giovanni Arvedi, Riccardo Crotti, Paolo Voltini, Francesco Buzzella, Alberto Griffini, Massimo Rivoltini, Pierpaolo Soffientini, Marco Bressanelli, Giovanni Bozzini, Vittorio Principe e Tiziano Fusar Poli, l’approvvigionamento dei macchinari e dei dispositivi è già a disposizione degli operatori dell'Ospedale Maggiore.

A Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative si sono unite anche altre realtà come il Comune di Crotta d'Adda.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO