Coronavirus, in provincia di Cremona sfondato il tetto dei 2000 contagi

CREMONA (17 marzo 2020) - In provincia di Cremona i contagiati da Covid-19 sono 2073 (+192 rispetto a ieri). Come casi di contagio la provincia di Cremona è al quarto posto in regione dopo Bergamo, Brescia e Milano. Per quanto riguarda i dati relativi alla regione Lombardia, i contagi sono arrivati a 16.649, con un incremento di 1724 rispetto a ieri. I ricoverati sono 6953, i ricoverati in reparti di terapia intensiva e sono 879. Le vittime in regione sono 1640, con un incremento di 220 rispetto alla giornata di ieri.

IL BOLLETTINO ODIERNO

Ieri/oggi

Contagi 14925/16649. + 1724

Ricoveri non TI 6171/6953. +782

Ricoverati TI 823/879 + 56

Decessi 1420/1640 +220

I CASI PER PROVINCIA Ieri/oggi:

BG 3760/3993

BS 2918/3300

CO 220/256

CR 1881/2073

LC 386/440

LO 1362/1418

MB 346/376

MI 1983/2326

MN 382/465

PV 801/884

SO 46/74

VA 202/234

e 381 in corso di verifica