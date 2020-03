Coronavirus, nuovo numero dedicato a persone e famiglie in situazione di fragilità

CREMONA (17 marzo 2020) - Sono numerose le richieste che in questi giorni stanno arrivando ai Servizi Sociali e alle reti di volontariato attive attraverso la campagna CremonAiuta.

Per rispondere e raggiungere più persone e famiglie in situazione di fragilità sociale da domani, mercoledì 18 marzo, al Settore Politiche Sociali sarà attivo un numero telefonico aggiuntivo: 0372 407353, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 -12.30/14 -18. Gli operatori forniranno sempre un servizio di risposta per consegna pasti, spesa, farmaci, ed altre necessità specifiche in base alle necessità segnalate.

Rimangono attivi anche i numeri dedicati agli over65, in particolare agli anziani a casa privi di rete familiare e di supporto, così da poter rispondere alle esigenze quotidiane. Nello specifico sono lo 0372 463265 e il numero verde 800995988 (quest’ultimo solo da rete fissa), dal lunedì al venerdì e sempre nella fascia oraria 8.30 -12.30 / 14 -18.

Si invita a telefonare anche il pomeriggio in modo da evitare il sovraccarico delle linee.

Il Comune, in questo particolare frangente, chiede la collaborazione di tutti i cittadini: ognuno, infatti, può fare la propria parte anche solo segnalando situazioni di difficoltà che potrebbero non venire a conoscenza dei Servizi Sociali e dei volontari.

