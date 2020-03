COVID-19: disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini

CREMONA (17 marzo 2020) – Disposta, con ordinanza sindacale, la chiusura del Civico Cimitero di Cremona e dei cimiteri suburbani di Cavatigozzi, Gerre Borghi e San Savino. Rimangono aperti al pubblico e agli addetti delle imprese per onoranze funebri, negli orari previsti, gli uffici cimiteriali per il disbrigo delle pratiche amministrative. E' garantito comunque l'accesso ai famigliari per l'estremo saluto ai loro cari. Tale disposizione resterà in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti straordinari.

Visto quanto disposto dai D.P.C.M. (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'8, 9 e 11 marzo, riguardanti le misure urgenti sull’emergenza COVID-19, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi, è stata infatti valutata la necessità di chiudere al pubblico, in via precauzionale, i cimiteri cittadini per contribuire alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali in modo da contrastare al meglio la diffusione del virus.

