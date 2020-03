Coronavirus, Ocrim dona a Arco Onlus 100 mila euro per l’Ospedale di Cremona

CREMONA (17 marzo 2020) - L'emergenza Covid-19 sta colpendo duramente anche il territorio cremonese, per questa ragione Ocrim, il più importante player italiano del settore molitorio a livello internazionale con sede a Cremona, ha deciso di fare la sua parte togliendo dal proprio budget pubblicitario 2020 la somma di 100.000 euro per donarli immediatamente a Arco Onlus per l’acquisto di macchinari e apparecchiature da destinare all’ospedale di Cremona.

All’interno della propria struttura aziendale Ocrim ha costituito un comitato che si occupa in maniera diretta e costante dell’emergenza Coronavirus, sia per quanto riguarda la sicurezza dei propri dipendenti sia per l’impatto che questa emergenza avrà sul territorio.

“Ocrim, tutta unita, deve e vuole dare il suo contributo - spiegano dall’azienda - rinunciando al superfluo, a favore di un futuro di Paese maggiormente sereno e responsabile di quello che era sino a ieri, considerato il successo del nuovo millennio. Oggi il nostro pensiero è rivolto a chi, in questi momenti, sta soffrendo ed a chi, eroicamente, li assiste unito dall’amore per la professione e dal grande sentimento patriottico, quel senso di appartenenza ad un territorio e ad un Paese meravigliosamente bello e unico come l’Italia”.

L’importo donato a Arco Onlus sarà utilizzato per l’acquisto di letti per la pronosupinazione dei pazienti e di dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari. Il materiale sarà donato all’Ospedale di Cremona.

Matteo Tedoldi e Marina Zanotti, rispettivamente presidente di Arco Onlus e responsabile della raccolta fondi, sottolineano come in questo momento di emergenza sia necessario il gioco di squadra tra imprese e territorio per rispondere con velocità ed efficienza alle importanti richieste di potenziamento e incremento degli strumenti necessari a salvare la vita dei nostri concittadini. “Con questa donazione - hanno commentato - Ocrim si mette in prima fila nella battaglia dimostrando di aver ben chiara la gravità della situazione e mostrando un forte senso di responsabilità sociale, altruismo e sensibilità nei confronti della nostra comunità”.

