Fondazione Sospiro, «Ci siamo anche noi»

SOSPIRO (17 marzo 2020) - «Ci siamo anche noi». Dall’Istituto di Sospiro parte un grido di allarme e lo lancia il presidente della Fondazione, Giovanni Scotti. «Faccio seguito agli interventi del presidente della Rsa di Trigolo Augusto Farina («Ci avete lasciati soli») e del presidente dell’Arsac, nonché della Rsa di Ostiano, Walter Montini («Le Rsa: presto saremo senza dotazioni») pubblicati rispettivamente l’11 e il 12 marzo, per unirmi a mia volta nella richiesta di attenzione sull’opera che, nella pesante situazione sanitaria in atto, svolgono le residenze per anziani e per disabili del nostro territorio. Infatti se, come ormai viene definita, si sta combattendo una battaglia, a combattere al centro dello schieramento ci sono certamente gli ospedali, con gli ammirevoli esempi di sacrificio di medici ed infermieri che mai abbastanza potremo ringraziare, ma alle ali dello schieramento ci sono le Rsa e le Rsd, i cui medici, infermieri, educatori, ausiliari combattono in modo altrettanto sofferto e impegnativo a difesa dei nostri anziani e disabili. Desidero affermarlo fortemente: anche i nostri operatori fanno parte del fronte di resistenza all’epidemia, pur senza essere sotto i riflettori dell’attenzione. Anzi, tanto più essi riusciranno a gestire le situazioni all’interno delle nostre strutture, tanto più sarà alleggerito il compito di quanti operano negli ospedali».

