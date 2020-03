Coronavirus, Il Cerchio si mobilita per «Uniti per la provincia di Cremona» 

CREMONA (16 marzo 2020) - In questo momento di difficoltà per il nostro territorio e per tutto il paese Il Cerchio - associazione presieduta da Alessandro Portesani - ha deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi #unitiperlaprovinciadicremona a sostegno degli ospedali della provincia di Cremona per far fronte all’emergenza COVID-19, promossa dall’omonima associazione. Il Cerchio ha quindi lanciato una campagna di crowdfunding attraverso le proprie piattaforme web e social per permettere ai propri soci e clienti di aderire a questa importante iniziativa. Sarà possibile effettuare una donazione in modalità sicura attraverso Paypal e l’intero importo raccolto sarà destinato alla ONLUS #unitiperlaprovinciadicremona. Le commissioni applicate da Paypal saranno pagate da Il Cerchio, in modo che tutto l’importo donato sarà destinato alla causa.



Anche Il Cerchio ha intenzione di dare una mano facendo da subito la propria parte. La cooperativa ha già oggi effettuato un bonifico di 500 euro di risorse proprie all’associazione #unitiperlaprovinciadicremona per aprire la campagna di crowfunding nel migliore dei modi. A questa somma verranno aggiunte tutte le risorse raccolte attraverso la campagna di crowdfunding.



L’iniziativa del Cerchio nasce dalla volontà di sostenere e condividere la lodevole campagna dell’associazione #unitiperlaprovinciadicremona, una ONLUS che ha scelto di organizzare una grande raccolta fondi per sostenere gli ospedali cremonesi nella lotta al Coronavirus coinvolgendo tutte le realtà imprenditoriali, associative e filantropiche del territorio, per la prima volta unite senza distinzioni né rivalità verso un obiettivo comune.





