Coronavirus, misure concrete di sostegno alle imprese da Ubi Banca

“UBI Banca ha adottato concrete misure di sostegno alle imprese impattate dalle misure di contenimento della diffusione del contagio. Da un lato le aziende clienti potranno beneficiare di una moratoria sul pagamento dei finanziamenti erogati, misura di sistema di indicazione ABI che permetterà alle imprese di pagare solo la quota interessi delle rate per 12 mesi, quindi non pagare la quota capitale, con conseguente forte alleggerimento degli oneri finanziari - spiega il direttore della Macro Area Territoriale Nord Est di UBI Banca, Marco Franco Nava -. UBI Banca offre inoltra la possibilità di richiedere finanziamenti per liquidità per esigenze finanziarie a supporto del capitale circolante, per far fronte alle esigenze anche connesse ai cali degli incassi. Si tratta di finanziamenti chirografari durata massima 18 mesi, con pre-ammortamento fino a 6 mesi (che significa che per i primi 6 mesi sostanzialmente non si pagano le rate) nonché di linee di credito a breve termine, temporanee, con durata fino a 6 mesi. A priori non ci siamo posti limiti di importo, plafond o particolari vincoli, ferma restando la normale valutazione di merito creditizio che un Istituto di Credito deve fare. Sempre in considerazione della situazione emergenziale, sarà possibile procedere alla sottoscrizione di contratti con la clientela, oltre alle consuete modalità in uso presso la rete degli sportelli, anche attraverso lo scambio reciproco di documenti firmati e scannerizzati tramite rispettivamente PEC o UBI Box, superando quindi la necessità di recarsi in Filiale. Siamo inoltre in costante contatto con le associazioni categoriali per individuare le migliori soluzioni per supportare le esigenze del tessuto imprenditoriale e di filiera, che ci consentano di contrastare in ogni modo il rallentamento dell’economia".

"Le aziende clienti del Gruppo UBI Banca - conclude il direttore Nava - potranno quindi rivolgersi ai propri referenti nell’ambito dei Centri Imprese e della divisione Corporate & Investment Banking, per valutare l’entità della difficoltà contingente e le misure necessarie.

Anche in questa situazione particolarmente delicata UBI Banca continuerà a dare concrete ed efficaci risposte ai bisogni della comunità, supportando le necessità delle famiglie, delle aziende e delle organizzazioni sociali del territorio”.

