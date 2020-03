Cremona, studente patteggia 28 mesi

CREMONA (16 marzo 2020) - Accusato di sequestro di persona e di spaccio di droga, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) lo studente di 19 anni, incensurato, arrestato dai carabinieri il 21 gennaio scorso insieme ad un cuoco di 21 anni, entrambi definiti dall’Arma ‘usurai della droga’, perché avrebbero dato a prestito la droga, chiedendo, a fine mese, il saldo con gli interessi, minacciando le vittime. Come un operaio di 22 anni, indebitato per 3500 euro.

Il patteggiamento si è perfezionato all’udienza preliminare di oggi, via Skype, con l’avvocato Vito Alberto Spampinato collegato dal suo studio legale con il giudice. Dopo tre giorni in carcere e l’interrogatorio di garanzia, allo studente erano stati concessi gli arresti domiciliari con la facoltà di tornare in classe per completare l’anno scolastico. La misura è stata revocata. Ma con la scuola chiusa e le misure e di contenimento per l’emergenza coronavirus, in casa ci deve restare.

«Intanto, l'iniziale accusa di sequestro di persona a scopo estorsivo è caduta. I reati per cui il mio assistito ha patteggiato sono il sequestro di persona e lo spaccio. Si è deciso di patteggiare per evitare le lungaggini processuali e per voltare pagina, cominciando con più senno», ha detto l’avvocato Spampinato.

Quanto al cuoco, «noi non abbiamo intenzione di patteggiare e comunque, la nostra posizione è diversa da quella dell'altro ragazzo. Il mio assistito con la droga non c’entra nulla», ha evidenziato l’avvocato Massimiliano Cortellazzi.

Sono le due di notte del 21 gennaio, quando da via Ugolani Dati, l’operaio chiama i carabinieri. Lo trovano chiuso in auto insieme al cuoco. «Mi sta tenendo in ostaggio». Mentre lo studente se ne è già andato.

