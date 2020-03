Coronavirus, Rotary Rotaract Inner Wheel dona 14 macchinari

CREMONA (16 marzo 2020) - In relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ed al crescente numero di cittadini che vanno sviluppando la sindrome covid-19 in forma tale da richiedere l’ospedalizzazione, i Rotary Club del Gruppo Stradivari, con il supporto dell’Inner Wheel Cremona, dei Rotaract Club Cremona e Soresina e di tanti cittadini, hanno voluto sostenere l’attività dell’ U.O. Pneumologia dell’Ospedale Maggiore di Cremona, chiamato insieme ai tanti altri reparti coinvolti, ad un lavoro ben superiore alla normalità. In particolare l’impegno dei Club della famiglia rotariana si è concretizzato con l’acquisto diretto di cinque monitor paziente utili a monitorare le funzioni vitali dei pazienti, cinque ventilatori meccanici ed un insufflatore per la terapia dei pazienti con gravi difficoltà respiratorie nonchè tre ecografi portatili di ultima generazione (due polmonari ed uno cardiaco) utili alla diagnosi e monitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti ed alcuni presidi di protezione individuali. Il contributo totale del Service è di circa 90.000 euro e si concluderà nell’arco di pochi giorni.

