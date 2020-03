Coronavirus, ventilatore polmonare donato dall'Associazione Osvaldo Marcotti Onlus

CINGIA DE' BOTTI (16 marzo 2020) - L'Associazione Osvaldo Marcotti Onlus di #Vidiceto ha deciso di contribuire concretamente all'emergenza che in questi giorni sta colpendo Cremona. "Grazie alla nostra consigliera, nonché medico pneumologo, Sara Ramponi e sentite le necessità dei reparti più coinvolti, abbiamo individuato il presidio medico di cui c’è maggiore necessità. Grazie ai contatti forniti da ARenBì Onlus e ai fondi raccolti con il vostro prezioso sostegno, abbiamo acquistato un Ventilatore Polmonare Pressometrico BiPAP V60 con Software AVAPS e carrello, al costo di 9.885,00 euro. Si tratta di supporto per le terapie già presenti, ma messe a dura prova dai grandi numeri di ricoveri e la sua consegna, al reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Cremona, avverrà nei prossimi giorni. Oggi più che mai #GRAZIEESCUSAMI a tutti VOI e soprattutto a chi sta lavorando duramente per la nostra salute!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO