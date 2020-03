Coronavirus, al via la campagna #iorestoacasa #laprovincianonsiferma

CREMONA (16 marzo 2020) - La Provincia di Cremona avvia la campagna Iorestoacasa#laprovincianonsiferma volta a far sentire ancora di piú la sua vicinanza alla popolazione ed al territorio, soprattutto in questi momenti drammatici.

Il presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni conferma la piena attività dell'Ente, attraverso modalità di lavoro agile, smart working e telelavoro, per garantire la continuità amministrativa e tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini. Le attività dei settori dell'Ente sono garantite in presenza e da remoto, tramite turni stabiliti dai dirigenti responsabili; permangono come sempre le reperibilità dei settori edilizia scolastica, viabilità, sistemi informativi. Polizia Provinciale e Protezione Civile affiancano invece le altre Forze dell'Ordine ed i Sindaci sul territorio.

