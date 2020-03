Coronavirus, l'ospedale di Cremona in trincea da 24 giorni: adesso è allo stremo

CREMONA (16 marzo 2020) - Letti, pronto soccorso e personale: l’ospedale Maggiore è al collasso dopo 24 giorni ininterrotti di emergenza, struttura lombarda in prima linea fin dal primo giorno di epidemia. E medici e infermieri stremati dicono: «Non ce la facciamo più. Non vediamo la luce alla fine del tunnel. O arrivano altri operatori sanitari o noi non reggiamo e c’è il rischio di saturare l’ospedale».

La situazione dell’unico ospedale lombardo che sta affrontando l’emergenza senza mai tirare il fiato fin dal primissimo giorno, dopo la chiusura della struttura di Codogno, è descritta dai numeri, aggiornati a venerdì. Per quanto riguarda i letti, sono sì stati spostati 40 pazienti in altre strutture, ma quei posti sono stati subito occupati da altri malati. La percentuale dei contagiati in provincia è in crescita come in altri territori, ma è la peggiore, dopo quella di Lodi, se rapportata al numero di abitanti. E, del resto, su circa 100 arrivi giornalieri al pronto soccorso del Maggiore, circa 80 sono dovuti al Coronavirus. La difficoltà in cui versa questa struttura fa in modo che vi siano persone che rimangono al pronto soccorso anche per 30 ore in attesa di un posto in reparto.

Infine il capitolo del personale. Sono circa 70 gli infermieri risultati positivi al Covid e dunque a casa in isolamento. Per fare fronte a queste assenze, ne sono stati assunti finora solo 30 con il bando pubblicato dall’Asst. E per quanto riguarda i medici, sono 20 i contagiati e 15 i nuovi ingressi.

