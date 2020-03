Coronavirus, positivi il sindaco di Soresina e la sua vice

SORESINA (15 marzo 2020) - Positivi al Coronavirus il sindaco Diego Vairani e la sua vice Anna Bertelli. Il primo cittadino ha ricevuto l'esito del tampone eseguito mercoledì. Vairani e Bertelli si trovavano già in quarantena da otto giorni, come tutta la giunta, dopo che era stato accertato il contagio dell'assessore Laura Galbignani. Lo stesso vale per

