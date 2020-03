Coronavirus, addio al fornaio Carasi

CREMONA (16 marzo 2020) - «Era un leone e fino all’ultimo ha scherzato con noi». È un ricordo denso di orgoglio quello tracciato da Maurilio Segalini del suocero Giuseppe Carasi, finito nel lungo elenco dei cremonesi portati via dal Coronavirus. Aveva aperto nel 1959 la panetteria che poi è diventata il Piccolo forno Carasi, all’angolo fra via Grado e via Pasubio. Fornaio conosciutissimo non solo in zona Castello, Carasi si è spento sabato mattina pochi minuti prima delle sei. Aveva compiuto 90 anni a gennaio ed era stato ricoverato giovedì a Codogno, dove lavora un nipote, dopo che gli era stata misurata qualche linea di febbre il lunedì. Una fine repentina, quindi, che ha lasciato attoniti i familiari: «Due giorni prima - spiega sconsolato Segalini - chiacchieravamo su WhatsApp e scherzavamo insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO