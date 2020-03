Coronavirus, in provincia di Cremona altri 227 contagi

CREMONA (15 marzo 2020) - Sono aumentati di 227 nelle ultime 24 ore i cremonesi positivi al Covid-19 e hanno raggiunto i 1.792. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nell'appuntamento quotidiano di aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia. Nell'intera regione i contagi sono saliti a 13.272 (1.587 più di ieri), i morti 1.218 (+252), i dimessi 2.011 (+351), i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.550, in terapia intensiva 767.

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG 3.416 (552 più di ieri che erano 2.864)/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 2.473 (351 più di ieri che erano 2.122)/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 184 (30 più di ieri che erano 154)/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.792 (227 più di ieri che erano 1.565)/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 344 (57 più di ieri che erano 287)/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.320 (44 più di ieri che erano 1.276)/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 339 (115 più di ieri che erano 224)/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.750 (199 più di ieri che erano 1.551) (di cui 771 a Milano città 79 più di ieri)/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN 327 (66 più di ieri che erano 261)/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 722(100 più di ieri che erano 622)/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 45 (come ieri) 45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 184 (26 più di ieri che erano 158) /125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 376 in corso di verifica

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in tutta la Lombardia