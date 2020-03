Demografia, il paese cresce

SESTO (16 marzo 2020) - Bilancio anagrafico in attivo anche nel 2019 per Sesto e i suoi Uniti. Con 29 abitanti in più rispetto all’anno precedente (da 3218 a 3247) il paese conferma negli ultimi cinque anni un trend di crescita indiscutibile, che ha registrato una battuta di arresto solo nel 2017.

Le ragioni di questo ulteriore incremento sono sempre le stesse: Casanova del Morbasco, vale a dire la frazione che da anni è il fulcro di questa espansione, è a due passi da Cremona, le case delle sue lottizzazioni non hanno un costo esagerato e dunque le giovani coppie ci fanno il classico pensierino.

La scelta del trasloco è giustificata anche dal fatto che sul territorio i principali servizi pubblici ci sono, a cominciare dalle scuole: due materne, le elementari e le medie che ospitano anche gli alunni di Acquanegra e Spinadesco.

