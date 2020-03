Rizzi, il mago dei plastici

CORTE DE' FRATI (16 marzo 2020) - L’estro, la maestria e la manualità di Renzo Rizzi portano in paese scenari lontani: riprodotte in scala miniere del Colorado, Alpi austriache, villaggi natalizi o in stile bavarese. Il volontario 66enne di Corte de’ Frati, che da sempre mette a disposizione del Comune e delle parrocchie il suo ingegno, è un autentico mago dei plastici. Di recente ha riportato agli antichi fasti l’emblema in ferro della facciata del municipio. Ma nel tempo l’arredatore in pensione è riuscito a catturare l’attenzione della comunità realizzando nella sua abitazione una serie di plastici e di riproduzioni in cartapesta di città animate, panorami montani e villaggi affascinanti per dimensioni e per cura dei dettagli.

