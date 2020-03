Regona, addio a suor Maria Immacolata

PIZZIGHETTONE (15 marzo 2020) - Lutto a Regona per la morte dell’87enne suor Maria Immacolata, all’anagrafe Iolanda Zignani, deceduta per cause naturali nel monastero San Giuseppe delle Clarisse cappuccine di San Gervasio Capriate (Bergamo). Suora di clausura da 61 anni, è ricordata con affetto da tutti i parenti cremonesi. Lascia i fratelli Gino, Giulio, Regina e i nipoti. Fra cui Carolina Zignani che descrive la zia definendola “una vera guida spirituale, che dava luce”.

