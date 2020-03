Coronavirus, in quarantena il sindaco di Gabbioneta Binanuova

GABBIONETA BINANUOVA (15 marzo 2020) - Il sindaco di Gabbioneta-Binanuova, Antonio Bonazzoli, si trova in quarantena dopo essere stato male ed essere risultato positivo al tampone del Coronavirus. Il municipio rimarrà chiuso domani per la riorganizzazione del personale che in parte dovrà rispettare la quarantena precauzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO