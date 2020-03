Coronavirus, il sacerdote in corsia: «Qui una solitudine e un dolore infiniti»

CREMONA (15 marzo 2020) - «Penso a una signora che ho lasciato in corsia e non so se troverò al mio ritorno. Sto pregando per lei. È entrata in ospedale col marito. Lui è morto da poco, ma a lei non l’hanno detto. L’altro giorno aveva voglia di vedere la nuora e i nipoti. È stato molto doloroso non poterle dire la verità». A parlare è don Maurizio Lucini, assistente spirituale dell’ospedale di Cremona. Intervistato dalla testata cattolica La Nuova Bussola Quotidiana, il sacerdote viadanese racconta la propria missione tra i malati nei giorni dell’emergenza Coronavirus: «In terapia intensiva non possiamo essere assiduamente presenti – spiega il religioso –, ma nel caso in cui fossimo chiamati andremmo con tutte le cautele necessarie». Don Maurizio e i suoi due colleghi incontrano comunque spesso i malati di Covid-19 negli altri reparti del presidio di viale Concordia: «Li raggiungiamo ben attrezzati come gli operatori sanitari – dice –. Sappiamo che non dobbiamo abusare di queste protezioni perché potrebbero venire a mancare per il personale medico e sanitario». Nella fase più nera dell’epidemia, don Maurizio descrive l’impatto emotivo devastante della sua esperienza in corsia, dipinge mentalmente i ritratti dei malati e parla dei loro bisogni: «Qui una solitudine e un dolore infiniti».

