Coronavirus, ore di ansia per don Franz Tabaglio

CREMONA (14 marzo 2020) - Sono ore di ansia e apprensione per don Franz Tabaglio, il parroco di Grontardo, Levata e Scandolara Ripa d’Oglio che una settimana fa è stato ricoverato in seguito alle complicazioni dovute al Coronavirus. Il quadro clinico infatti è peggiorato e il sacerdote è stato trasferito presso una struttura del Milanese, nel reparto di Terapia intensiva.

Don Umberto Zanaboni, parroco di Cella Dati e Derovere invece è in quarantena in quanto ha avuto stretti contatti con un sacerdote bergamasco in terapia intensiva e positivo al Covid-19, mentre si trovava a Roma per un corso di teologia morale. «Sto bene — afferma il prete — ma per due settimane non possono avere contatti e uscire in via precauzionale».

