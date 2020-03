Coronavirus, protocollo per la sicurezza dei lavoratori in 13 punti

"Dopo diciotto ore di un lungo e approfondito confronto, è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L'Italia non si ferma». Lo annuncia il premier Conte. Tredici i punti del Protocollo con le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi: si va dagli ingressi in azienda alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza alla possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di casi di Coronavirus. Plauso dei sindacati, protestano gli autonomi di Confsal: «Noi esclusi».

