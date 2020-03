Coronavirus, il sindaco di Castelverde in quarantena

CASTELVERDE (14 marzo 2020) - Il sindaco di Castelverde Graziella Locci è in quarantena in quanto il marito è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito poco bene ed è in attesa dell'esito del tampone effettuato dai sanitari per il Coronavirus. Il primo cittadino sta bene e si è subito attivata per poter lavorare da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO