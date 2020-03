Coronavirus, lutto a Castelvetro per la morte di Adolfo Demaldè

CASTELVETRO (14 marzo 2020) - Lutto a Castelvetro per la morte di Adolfo Demaldè, 81 anni, titolare del negozio di articoli sportivi Supersport di via Martiri Duchi Molinari. È stato presidente dello Sci club Ca’Orso, che ha raccolto tanti appassionati dello sci anche cremonesi, oltre che presidente della locale associazione commercianti. La polmonite non gli ha lasciato scampo. “Perdiamo un punto di riferimento, una persona che si è tanto spesa per il suo paese - dice il sindaco Luca Quintavalla -. Ci stringiamo ai famigliari, fra cui il figlio Valerio che è assessore in Comune e uno dei miei stretti collaboratori. Non appena sarà possibile ricorderemo il caro Adolfo con un messa a suffragio”. Demaldè lascia anche la moglie Enrica, gli altri figli Mara e Fabio, gli adorati nipoti.

