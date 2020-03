Padania Acque, chiusura di Fonte Padus per manutenzione

CREMONA (14 marzo 2020) - Padania Acque S.p.A. comunica che, a partire dal pomeriggio di venerdì 13 marzo, si è resa necessaria la momentanea chiusura di “Fonte Padus” al fine di consentire un intervento di manutenzione alla casa dell’acqua situata in piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Cremona. Il gestore dell’idrico, scusandosi per il momentaneo disagio, ricorda che l’acqua erogata dalla Fonte è la stessa distribuita dall’acquedotto. Padania Acque invita tutti i cittadini, a maggior ragione in questo periodo di emergenza, a consumare l’acqua delle nostre case, protetta e controllata, sicura e di ottima qualità, limitando così gli spostamenti e pericolosi assembramenti per l’approvigionamento esterno di acqua potabile. La società consiglia di tenersi costantemente aggiornati mediante il sito web www.padania-acque.it , le pagine social Facebook e Instagram e l’applicazione “Acqua Tap”, scaricabile gratuitamente.

