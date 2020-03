Animali domestici, triage telefonico e urgenze garantite

CREMONA (14 marzo 2020) - Nei giorni dell’isolamento forzato, la loro presenza tra le mura domestiche è più che mai rassicurante, capace di infondere serenità. Ma anche i nostri amici a quattro zampe – sebbene non possano essere infettati dal Coronavirus né a maggior ragione trasmetterlo – soffrono le conseguenze delle restrizioni imposte dal governo per limitare il contagio. E non solo perché le uscite (specialmente per i cani) sono ovviamente ridotte al lumicino, ma anche perché i servizi veterinari sono chiamati ad osservare inevitabili limitazioni, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute. «Vi invitiamo a limitare l’attività professionale alle situazioni di emergenza e improcrastinabilità – ha comunicato la Fnovi Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – rinviando vaccinazioni, visite di routine, diagnostica e chirurgia non urgenti. Rammentiamo inoltre di rispettare sempre le norme di prevenzione e le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO