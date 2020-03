L’istituto Einaudi riqualificato: sarà a «zero spreco»

CREMONA (14 marzo 2020) - L’investimento è importante: un milione e 500 mila euro; i lavori procedono malgrado tutto e a fine aprile il cantiere dovrebbe terminare: sono questi gli estremi dell’intervento di edilizia scolastica in atto presso l’istituto Einaudi di via Bissolati. I lavori sono sostenuti dall’amministrazione provinciale. Il cantiere che sta interessando l’intero edificio ha come finalità l’efficientamento energetico con una serie di opere di coibentazione che permetteranno di risparmiare sui costi del riscaldamento.

«I lavori hanno preso il via a settembre, all’inizio dell’anno scolastico — spiega la dirigente Nicoletta Ferrari —. Abbiamo avvisato le famiglie e fatto capire che i disagi che ne sarebbero seguiti sarebbero stati contenuti. All’inizio ero un po’ preoccupata, ma poi la Provincia è riuscita a organizzare le cose in modo tale da limitare al minimo i disagi per ragazzi e docenti. I lavori hanno fino ad ora interessato la realizzazione di una sorta di cappotto termico per tutta la facciata che permetterà di non disperdere calore».

