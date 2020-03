Vandali in azione nella notte

CASTELVERDE (14 marzo 2020) - Uno spray rosso usato per imbrattare le mura esterne dell’oratorio. Un gesto compiuto nella notte che ha creato sdegno e sgomento. ‘Dov’è la Chiesa?’ è questa la scritta che campeggia lungo una delle vie principali del capoluogo. «Un gesto che non lascia spazio a molti commenti, se non ai soliti ammonimenti» spiega il parroco don Giuliano Vezzoni. Nel frattempo, proprio all’ingresso dell’oratorio, chiuso da quando è scoppiata l’emergenza legata al Coronavirus, è stato affisso un cartello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO