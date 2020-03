Scuola, aula multimediale

SORESINA (14 marzo 2020) - Collegamenti interdisciplinari, tecnologie digitali e arredi flessibili che trasformano gli spazi, modificandoli ogni volta in base alle esigenze didattiche.

La scuola del futuro è pronta, e a sperimentarla (quando verrà disposta la riapertura) saranno gli allievi dell’istituto comprensivo Giacomo Bertesi di Soresina, dove nelle scorse settimane è stato ultimato il recupero di quello che diventerà il laboratorio multimediale di studio e ricerca.

La struttura è stata ricreata all'interno del salone recuperato e ristrutturato mesi fa dal Comune: un ampio spazio ubicato all’ultimo piano delle elementari, sopra la palestra, a lungo rimasto inutilizzato.

Dopo aver sostenuto, con esito chiaramente positivo, le prove di sicurezza statica, il locale è stato messo a disposizione della scuola, che nel frattempo ha intercettato un contributo ministeriale di ventimila euro da utilizzare per la sua sistemazione.

La somma è stata poi integrata dalla raccolta fondi promossa dal locale circolo Arci, dalle donazioni dei genitori degli alunni e dal contributo offerto dalla municipalizzata Aspm di via Cairoli. Mettendo insieme tutto, si è arrivati a quota trentamila euro, denaro poi investito per l’acquisto delle attrezzature e la ritinteggiatura degli ambienti.

