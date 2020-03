Coronavirus, a Caorso misure economiche a sostegno di famiglie e commercianti

CAORSO (13 marzo 2020) - Il Comune ha approvato altre misure economiche importanti a sostegno di famiglie e commercianti. Il sindaco Roberta Battaglia annuncia: “Dopo lo sconto alle famiglie sui servizi scolastici di febbraio (le mense già si pagano in base ai pasti usufruiti) abbiamo deliberato che il mese di marzo non verrà bollettato. Abbiamo anche deciso di attivare misure urgenti per tutti i commercianti sul nostro territorio: per la durata dell’emergenza Covid-19 non dovranno pagare Tari e Tosap. In questo momento stiamo cercando di essere il più vicino a tutte le categorie in difficoltà, e come amministrazione comunale abbiamo deciso di intervenire dove il governo non è arrivato”. Le delibere sono a data da destinarsi, tutto dipende dalla durata della pandemia, e il Comune fa sapere che altri provvedimenti sono al vaglio. “Noi dobbiamo dare risposte immediate - conclude il sindaco -, poi vedremo cosa arriverà dal governo”.

