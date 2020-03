La chiesa dell’ospedale trasformata in obitorio. «E chi muore, è solo»

CREMONA (14 marzo 2020) - Il telefono squilla in continuazione. «E ogni volta è uno strazio». Massimo Fava, è il titolare delle onoranze funebri «Il Maggiore», che si trova proprio di fronte all’ospedale di Cremona. Da anni fa un mestiere delicato che è anche una missione: accompagnare nell’addio i famigliari di chi non c’è più. Un lavoro difficile, sempre; crudele, oggi. Perché quello che era un rito da scandire con amorevole cura, ora è diventato un iter inarrestabile. C’è fretta di chiudere le salme nelle bare. Neppure il tempo di un saluto.

«È l’aspetto più pesante di tutto quello che ho visto in questi giorni — racconta in uno dei rarissimi momenti di pausa —. Mogli, mariti, figli e genitori non possono dire addio, non possono vedere per l’ultima volta il volto del proprio caro. Ci supplicano per poterlo fare, ma non possiamo».

Il riconoscimento è possibile solo a distanza, per legge, per essere sicuri che chi si seppellisce corrisponda alle generalità dichiarate.

E così, chi muore lo fa da solo. Con gli abiti con i quali è entrato in ospedale. Perché non è permesso neppure il rituale della vestizione, né quello, per chi crede, di deporre un rosario tra le mani congiunte. Le salme vengono trasferite dai reparti dell’ospedale con l’ausilio di barelle bardate, spinte da una squadra di infermieri necrofori. Questo è l’ultimo tragitto: asettico, come l’odore del disinfettante respirato nelle ultime ore trascorse isolati, attaccati all’ossigeno o intubati in terapia intensiva. C’è chi se ne va precipitando nell’oblio della sedazione; e chi, quelli meno fortunati, vive ogni istante rendendosi conto di tutto.

I corpi confluiscono poi all’obitorio, ormai insufficiente e nella chiesa vicina, trasformata anch’essa in un luogo in cui le bare di zinco aumentano di ora in ora e vengono allineate per terra.

