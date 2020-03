Corte de’ Frati e Paderno uniti nel lutto

CORTE DE' FRATI/PADERNO (12 marzo 2020) - Seconda vittima da contagio da Coronavirus a Paderno Ponchielli, dove si è registrato il decesso di un 63enne che era ricoverato a Crema. Piccolo imprenditore ancora in attività, residente in paese, non sembra soffrisse di altre problematiche particolari. Don Claudio Rasoli: «Condividiamo la sofferenza».

Mentre a Corte de’ Frati il paese piange la seconda vittima: si tratta di un 58enne con patologie pregresse che era ricoverato a Brescia. È il secondo cittadino morto dopo aver contratto il Covid-19. «Dimostriamo vicinanza a chi ha subito il lutto — spiega il sindaco Rosolino Azzali – e atteniamoci alle disposizioni delle autorità per evitare il contagio».

