Coronavirus, panico e corsa al cibo: vince l’individualismo

CREMONA (13 marzo 2020) - Fare la spesa ai tempi del Covid-19: ecco spiegato cosa e come fare, ma anche perché accadono gli assalti ai supermercati, perché vengono svuotati interi reparti degli ipermercati, in pieno stile da assalto ai forni della peste manzoniana. EngageMinds HUB ha condotto una ricerca volta a mappare le principali reazioni degli italiani all’emergenza Covid-19 in relazione alla loro capacità di engagement, cioè di elaborare psicologicamente le preoccupazioni legate allo stato di emergenza. A spiegare il senso della ricerca è Guendalina Graffigna, professore associato, del dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore di Engage Minds Hub – Consumer and Health Research Center. «Lo studio fa parte di un focus sui consumi e sull’engagement nella salute condotta dal centro di ricerca EngageMinds HUB – spiega —. Il lavoro rientra nelle attività del progetto Cremona Agri-Food Technologies, un progetto avviato dall’Università Cattolica nell’ambito di Cremona Food-Lab, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo».

La ricerca permette di leggere con straordinaria attinenza alla realtà i comportamenti che in questo periodo stiamo assumendo, più o meno consapevolmente: «La nostra indagine è stata condotta su un campione di mille italiani, rappresentativo della popolazione per sesso, età, appartenenza geografica e occupazione. I dati sono stati rilevati nel periodo dal 27 febbraio al 5 marzo — prosegue la docente —. Dai dati raccolti fuoriesce una stretta connessione fra i comportamenti di consumo impulsivo, disorientato e una certo individualismo rispetto ai problemi della salute, e al sistema sanitario. L’importante è stia bene io e quindi come consumatore mi muovo di conseguenza. Chi invece ha un approccio più responsabile all’acquisto anche in condizioni di emergenza dimostra una capacità più spiccata a pensare al sistema sanitario come un meccanismo che ci accomuna e ci rende corresponsabili».

