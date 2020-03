Caorso, foto trappole anti furbetti dei rifiuti

CAORSO (13 marzo 2020) - Hanno evidentemente deciso di fare trasloco, o più semplicemente di liberarsi di mobili ritenuti superflui, scaricandoli lungo la via che conduce alla stazione ecologica. Sarebbe bastato aspettare orari e giorni di apertura del centro di conferimento rifiuti comunale, ma la mancanza di senso civico purtroppo anche stavolta è stata predominante. I furbetti colpevoli di questa discarica abusiva, però, potrebbero avere le ore contate: visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, potrebbe essere possibile risalire agli autori e quindi multarli. E anche per tutti gli altri che ormai da mesi si stanno rendendo responsabili di abbandoni di rifiuti e atti vandalici, sono in arrivo tempi grigi: il Comune ha deciso di acquistare fototrappole, ovvero mini telecamere mobili che sono in grado di rilevare movimenti e di azionarsi registrando brevi filmati nel momento in cui viene individuata la presenza di qualcuno.

